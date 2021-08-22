Video Türkiye Hava Durumu 22-08-2021

Hava Durumu 22-08-2021

Hava Durumu 22-08-2021
22.08.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 22-08-2021 01:30
Hava Durumu 22-08-2021 22.08.2021 | 08:00
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan vatandaşlara çağrı: Dere yataklarına konut yapmayın 09:54
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan vatandaşlara çağrı: Dere yataklarına konut yapmayın 21.08.2021 | 18:38
İstanbul Emniyeti, Heybeliada’daki yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 3 bot, 8 TOMA ve 100 personelle destek verdi 00:41
İstanbul Emniyeti, Heybeliada'daki yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 3 bot, 8 TOMA ve 100 personelle destek verdi 21.08.2021 | 17:40
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar’da çocuklara oyuncak dağıttı 00:45
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı 21.08.2021 | 16:57
1915 Çanakkale Köprüsü’nün 29’uncu tabliye bloku yerleştirildi 01:21
1915 Çanakkale Köprüsü'nün 29’uncu tabliye bloku yerleştirildi 21.08.2021 | 15:44
SON DAKİKA: Marketlerde depozito dönemi başlıyor! Depozito sistemi nasıl çalışacak? 05:32
SON DAKİKA: Marketlerde depozito dönemi başlıyor! Depozito sistemi nasıl çalışacak? 21.08.2021 | 15:56
İstanbul Heybeliada’daki orman yangınından son dakika yürekleri sızlatan görüntüler! Alevlere havadan müdahale anı kamerada 01:44
İstanbul Heybeliada'daki orman yangınından son dakika yürekleri sızlatan görüntüler! Alevlere havadan müdahale anı kamerada 21.08.2021 | 15:06
Hükümetin yeni memur maaş zam teklifi ne zaman belli olacak? Sendikalar yeni zam teklifi bekliyor... 02:00
Hükümetin yeni memur maaş zam teklifi ne zaman belli olacak? Sendikalar yeni zam teklifi bekliyor... 21.08.2021 | 11:27
Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk Bayrağı’nı temizleyerek duvara astı 01:03
Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk Bayrağı'nı temizleyerek duvara astı 21.08.2021 | 11:12
Türk öğrenciler Concorde motorların yakıt ve ses patlaması problemine çözüm bularak dünya birincisi oldu 08:15
Türk öğrenciler Concorde motorların yakıt ve ses patlaması problemine çözüm bularak dünya birincisi oldu 21.08.2021 | 10:19
İBB İstanbul Eyüpsultan’da mahkeme kararına rağmen yıkıma devam ediyor! 00:18
İBB İstanbul Eyüpsultan'da mahkeme kararına rağmen yıkıma devam ediyor! 21.08.2021 | 10:29
Bakanlar Akar ve Varank, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda bir araya geldi 03:32
Bakanlar Akar ve Varank, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda bir araya geldi 21.08.2021 | 08:57
Afganistan’dan tahliye edilen 160 yolcu daha Türkiye’ye getirildi 01:59
Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha Türkiye'ye getirildi 21.08.2021 | 08:57
Hava Durumu 21-08-2021 01:30
Hava Durumu 21-08-2021 21.08.2021 | 08:00
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt oldu 00:53
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt oldu 21.08.2021 | 00:08
20 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... 02:11
20 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... 21.08.2021 | 00:04
Başkan Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti 00:42
Başkan Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti 20.08.2021 | 23:20
Aileden CHP’li olduğunu söyleyen sel mağduru Nurten Özçelik: Ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim 00:27
Aileden CHP'li olduğunu söyleyen sel mağduru Nurten Özçelik: Ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim 20.08.2021 | 23:12
İçişleri Bakanlığı’ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! Detaylar belli oldu 01:01
İçişleri Bakanlığı'ndan "PCR testi zorunluluğu" genelgesi! Detaylar belli oldu 20.08.2021 | 21:19
28 Şubat Davası’nda 3 emekli general tutuklandı 00:32
28 Şubat Davası'nda 3 emekli general tutuklandı 20.08.2021 | 16:39

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