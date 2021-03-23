Hava Durumu 23-03-2021
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01:30
Hava Durumu 23-03-2021 23.03.2021 | 08:00
01:29
01:24
Son dakika: Türkiye ve Yunanistan'dan flaş 'Kırmız telefon' kararı | Video 22.03.2021 | 11:22
00:51
Son dakika! 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi 22.03.2021 | 10:52
01:27
01:30
Hava Durumu 22-03-2021 22.03.2021 | 08:00
13:04
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Kavga ederken araçlara zarar verdiler! Bir şüpheli gözaltına alındı 21.03.2021 | 21:33
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09:32
01:30
Hava Durumu 21-03-2021 21.03.2021 | 08:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni AKM'ye sürpriz ziyaret 20.03.2021 | 17:01
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Nevşehir’de petrol arama çalışmaları başladı | Video 20.03.2021 | 10:50
00:37
Terör örgütüne bir darbe daha! 14 terörist etkisiz hale getirildi... 20.03.2021 | 10:02