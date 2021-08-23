Hava Durumu 23-08-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 23-08-2021 23.08.2021 | 08:00
02:35
01:30
Hava Durumu 22-08-2021 22.08.2021 | 08:00
09:54
00:41
00:45
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı 21.08.2021 | 16:57
01:21
1915 Çanakkale Köprüsü'nün 29’uncu tabliye bloku yerleştirildi 21.08.2021 | 15:44
05:32
01:44
02:00
01:03
08:15
00:18
İBB İstanbul Eyüpsultan'da mahkeme kararına rağmen yıkıma devam ediyor! 21.08.2021 | 10:29
03:32
01:59
Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha Türkiye'ye getirildi 21.08.2021 | 08:57
01:30
Hava Durumu 21-08-2021 21.08.2021 | 08:00
00:53
02:11
00:42
Başkan Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti 20.08.2021 | 23:20