Video Türkiye Hava Durumu 23-11-2021
Hava Durumu 23-11-2021

Hava Durumu 23-11-2021

23.11.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 23-11-2021 01:30
Hava Durumu 23-11-2021 23.11.2021 | 08:00
Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu 04:20
Şehit polisin cenaze namazını babası kıldırdı, gözyaşları sel oldu 22.11.2021 | 14:23
Ankara-Sivas mesafesi 12 saatten, 2 saate düşüyor. Projenin yüzde 95’i tamamlandı | Video 04:40
Ankara-Sivas mesafesi 12 saatten, 2 saate düşüyor. Projenin yüzde 95’i tamamlandı | Video 22.11.2021 | 13:45
Yüksek faizi kim neden istiyor? Ekonomiyi yalnızca kur üzerinden okuyanlar nerede yanılıyor? 31:24
Yüksek faizi kim neden istiyor? Ekonomiyi yalnızca kur üzerinden okuyanlar nerede yanılıyor? 22.11.2021 | 12:39
Süleyman Soylu’dan terörle mücadeleyi anlatırken gülüşen CHP’li vekillere sert tepki 01:38
Süleyman Soylu'dan terörle mücadeleyi anlatırken gülüşen CHP'li vekillere sert tepki 22.11.2021 | 12:10
Hava Durumu 22-11-2021 01:30
Hava Durumu 22-11-2021 22.11.2021 | 08:00
Muhalefetin ’spekülasyon’ ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte? 13:26
Muhalefetin 'spekülasyon' ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte? 21.11.2021 | 22:14
Hava Durumu 21-11-2021 01:30
Hava Durumu 21-11-2021 21.11.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım’ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 04:47
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 20.11.2021 | 15:45
SON DAKİKA: Prof. Ersoy’dan İstanbul depremi açıklaması! Faylar harekete mi geçti? Düzce, Erzurum ve Tokat depremi... 10:39
SON DAKİKA: Prof. Ersoy'dan İstanbul depremi açıklaması! Faylar harekete mi geçti? Düzce, Erzurum ve Tokat depremi... 20.11.2021 | 11:18
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? 10:32
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? 20.11.2021 | 10:45
Hava Durumu 20-11-2021 01:30
Hava Durumu 20-11-2021 20.11.2021 | 08:00
Hava Durumu 19-11-2021 01:30
Hava Durumu 19-11-2021 19.11.2021 | 08:00
Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 97 seviyesine ulaşıldı | Video 05:18
Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 97 seviyesine ulaşıldı | Video 18.11.2021 | 14:21
Hava Durumu 18-11-2021 01:30
Hava Durumu 18-11-2021 18.11.2021 | 08:00
Düzce Valisi Cevdet Atay: Herhangi bir olumsuzluk yok 01:47
Düzce Valisi Cevdet Atay: "Herhangi bir olumsuzluk yok" 17.11.2021 | 16:43
Son dakika: Düzce 5 şiddetindeki deprem ile sallandı! Uzman isimden İstanbul’da da hissedilen deprem ile ilgili önemli açıklamalar 03:01
Son dakika: Düzce 5 şiddetindeki deprem ile sallandı! Uzman isimden İstanbul’da da hissedilen deprem ile ilgili önemli açıklamalar 17.11.2021 | 16:38
Son dakika: Düzce’de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi 01:31
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi 17.11.2021 | 16:23
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Lütfü Türkkan açıklaması Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur 09:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Lütfü Türkkan açıklaması "Şehit yakınına hakaret edenlerin milletvekiliği sakıt olmuştur" 17.11.2021 | 12:40
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet diliyorum 04:08
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum" 17.11.2021 | 12:30

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