Video Türkiye Hava Durumu 23-12-2021
Hava Durumu 23-12-2021

Hava Durumu 23-12-2021

23.12.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 23-12-2021 01:30
Hava Durumu 23-12-2021 23.12.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan TURKOVAC açıklaması 13:22
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TURKOVAC açıklaması 22.12.2021 | 14:32
Kur korumalı TL mevduatı dönemi başladı! Dövize karşı TL’yi teşvik nasıl işleyecek? 15:52
Kur korumalı TL mevduatı dönemi başladı! Dövize karşı TL'yi teşvik nasıl işleyecek? 22.12.2021 | 12:45
Başkan Erdoğan’dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar 41:42
Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar 22.12.2021 | 12:52
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Ekonomimize tuzaklar kuruldu 13:38
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Ekonomimize tuzaklar kuruldu" 22.12.2021 | 12:43
ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı.... 01:51
ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı.... 22.12.2021 | 08:29
SON DAKİKA: Dolar ve Euro’da düşüş ne kadar devam edecek? Canlı yayında Dolar ve Gram Altın fiyatı açıklaması 31:41
SON DAKİKA: Dolar ve Euro'da düşüş ne kadar devam edecek? Canlı yayında Dolar ve Gram Altın fiyatı açıklaması 21.12.2021 | 09:56
SON DAKİKA: TOGG’dan heyecanlandıran yeni paylaşım! TOGG yeni logosu ile ilk kez görüntülendi 00:04
SON DAKİKA: TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım! TOGG yeni logosu ile ilk kez görüntülendi 21.12.2021 | 10:17
SON DAKİKA: Dolarda sert düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına böyle akın etti | Video 01:17
SON DAKİKA: Dolarda sert düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına böyle akın etti | Video 21.12.2021 | 09:46
Hava Durumu 21-12-2021 01:30
Hava Durumu 21-12-2021 21.12.2021 | 08:00
Hava Durumu 20-12-2021 01:30
Hava Durumu 20-12-2021 20.12.2021 | 08:00
Bakan Varank stabilize silahlı kule sistemini test etti | Video 03:47
Bakan Varank stabilize silahlı kule sistemini test etti | Video 19.12.2021 | 13:23
Son dakika! TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı | Video 01:14
Son dakika! TÜRKSAT 5B uydusu uzaya fırlatıldı | Video 19.12.2021 | 08:47
Başkan Erdoğan’dan TÜRKSAT 5B mesajı! Elon Musk’ı şantaja boyun eğmediği için tebrik ediyorum 02:41
Başkan Erdoğan'dan TÜRKSAT 5B mesajı! Elon Musk'ı şantaja boyun eğmediği için tebrik ediyorum 19.12.2021 | 08:16
Hava Durumu 19-12-2021 01:30
Hava Durumu 19-12-2021 19.12.2021 | 08:00
TÜRKSAT 5B uzaya fırlatıldı! Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. 08:21
TÜRKSAT 5B uzaya fırlatıldı! Türkiye’nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. 19.12.2021 | 07:35
Başkan Erdoğan’dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi paylaşımı: Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız. 01:15
Başkan Erdoğan'dan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi paylaşımı: "Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız." 18.12.2021 | 23:23
İzmir’de göçük olan maden ocağında kimse var mıydı? A Haber muhabiri canlı yayında paylaştı 03:01
İzmir'de göçük olan maden ocağında kimse var mıydı? A Haber muhabiri canlı yayında paylaştı 18.12.2021 | 23:07
İzmir’de maden ocağında göçük! 00:17
İzmir'de maden ocağında göçük! 18.12.2021 | 22:55
Kars-Erzurum kara yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var! 00:09
Kars-Erzurum kara yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var! 18.12.2021 | 21:25

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