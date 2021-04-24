Hava Durumu 24-04-2021
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01:30
Hava Durumu 24-04-2021 24.04.2021 | 08:00
01:52
THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı 23.04.2021 | 16:39
01:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken '23 Nisan' paylaşımı 23.04.2021 | 16:18
04:19
NASA’dan 'Akyaka Azmak Nehri' paylaşımı | Video 23.04.2021 | 15:29
11:54
19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca'da dev Türk Bayrağını göndere çekti 23.04.2021 | 14:49
14:25
TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu! TBMM Başkanı Şentop'tan açıklamalar... 23.04.2021 | 14:24
01:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı 23.04.2021 | 11:15
01:24
Milli Savunma Bakanlığı'dan 23 Nisan özel videosu 23.04.2021 | 10:15
08:38
01:30
Hava Durumu 23-04-2021 23.04.2021 | 08:00
05:11
02:11
05:31
01:30
Hava Durumu 22-04-2021 22.04.2021 | 08:00
05:43
08:11
06:27
01:51