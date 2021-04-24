Video Türkiye Hava Durumu 24-04-2021

Hava Durumu 24-04-2021

Hava Durumu 24-04-2021
24.04.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 24-04-2021 01:30
Hava Durumu 24-04-2021 24.04.2021 | 08:00
THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı 01:52
THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı 23.04.2021 | 16:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken '23 Nisan' paylaşımı 01:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken '23 Nisan' paylaşımı 23.04.2021 | 16:18
NASA’dan 'Akyaka Azmak Nehri' paylaşımı | Video 04:19
NASA’dan 'Akyaka Azmak Nehri' paylaşımı | Video 23.04.2021 | 15:29
SON DAKİKA: İstanbul Çamlıca'da dev Türk Bayrağı 111 metre yükseğe böyle çekildi 11:54
SON DAKİKA: İstanbul Çamlıca'da dev Türk Bayrağı 111 metre yükseğe böyle çekildi 23.04.2021 | 14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca'da dev Türk Bayrağını göndere çekti 19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca'da dev Türk Bayrağını göndere çekti 23.04.2021 | 14:49
TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu! TBMM Başkanı Şentop'tan açıklamalar... 14:25
TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu! TBMM Başkanı Şentop'tan açıklamalar... 23.04.2021 | 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı 01:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı 23.04.2021 | 11:15
Milli Savunma Bakanlığı'dan 23 Nisan özel videosu 01:24
Milli Savunma Bakanlığı'dan 23 Nisan özel videosu 23.04.2021 | 10:15
Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunan TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 08:38
Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunan TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 23.04.2021 | 10:02
Hava Durumu 23-04-2021 01:30
Hava Durumu 23-04-2021 23.04.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar! 05:11
SON DAKİKA: Tam kapanma olacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar! 22.04.2021 | 17:12
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'den flaş 'kaçmadım' açıklaması Yatırımcılarla görüşmek için... 02:11
SON DAKİKA: Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'den flaş 'kaçmadım' açıklaması "Yatırımcılarla görüşmek için..." 22.04.2021 | 16:18
Thodex'de 2 Milyar Dolarlık kripto para vurgunu! Canlı yayında flaş kripto para uyarısı 05:31
Thodex'de 2 Milyar Dolarlık kripto para vurgunu! Canlı yayında flaş kripto para uyarısı 22.04.2021 | 13:02
Hava Durumu 22-04-2021 01:30
Hava Durumu 22-04-2021 22.04.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze sınav' açıklaması! 05:43
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş 'yüz yüze sınav' açıklaması! 21.04.2021 | 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi açılışında konuştu 08:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi açılışında konuştu 21.04.2021 | 16:49
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, CHP'nin 128 milyar dolarlık rezervin eridiği iddiasıyla ilgili paylaşım 06:27
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, CHP'nin "128 milyar dolarlık rezervin eridiği" iddiasıyla ilgili paylaşım 21.04.2021 | 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küstah Yunan Bakan Dendias'a haddini bildiren Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür açıklaması 01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küstah Yunan Bakan Dendias'a haddini bildiren Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür açıklaması 21.04.2021 | 12:58
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' çarpıtmasına cevap 09:36
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 Milyar Dolar nerede?' çarpıtmasına cevap 21.04.2021 | 12:40

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