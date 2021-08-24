Hava Durumu 24-08-2021
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01:30
Hava Durumu 24-08-2021 24.08.2021 | 08:00
01:05
Ümit Özdağ'dan tepki çeken paylaşım! Afgan esnafı hedef gösterdi 24.08.2021 | 01:18
01:37
Dronelar Türkiye'nin tanıtımı için yükseliyor 24.08.2021 | 00:01
00:58
15:57
04:04
Manavgat’ı yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydı 23.08.2021 | 19:31
51:08
01:19
PKK’ya cezaevi operasyonunda yeni gelişme! 23.08.2021 | 18:29
01:15
İstanbul’da göçmenlere göz açtırılmıyor 23.08.2021 | 18:25
07:05
01:38
Muğla Orman Bölge Müdürü'nden önemli açıklamalar 23.08.2021 | 14:14
01:48
Van'dan Diyarbakır'a polis helikopteriyle getirilen bebek ameliyat edildi 23.08.2021 | 12:24
01:15
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7.2 şiddetinde deprem ile sarsılmıştı! Haiti'ye Türkiye'den yardım eli... 23.08.2021 | 10:53
00:35
04:20
Konya'da polisin duygulandıran bayrak hassasiyeti kamerada 23.08.2021 | 09:43
01:30
Hava Durumu 23-08-2021 23.08.2021 | 08:00