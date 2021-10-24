Video Türkiye Hava Durumu 24-10-2021
Hava Durumu 24-10-2021

Hava Durumu 24-10-2021

24.10.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 24-10-2021 01:30
Hava Durumu 24-10-2021 24.10.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan Eskişehir programı kapsamında vatandaşlara seslendi 38:39
Başkan Erdoğan Eskişehir programı kapsamında vatandaşlara seslendi 23.10.2021 | 16:53
Başkan Erdoğan Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim 02:25
Başkan Erdoğan "Ben Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, ne yapması gerektiğini söyledim" 23.10.2021 | 16:43
Başkan Erdoğan Sen anasın da Yasin Börü’nün anası ana değil mi? 02:25
Başkan Erdoğan "Sen anasın da Yasin Börü'nün anası ana değil mi?" 23.10.2021 | 16:42
Başkan Erdoğan’dan yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli mesaj: Avrupa’nın üssü olacağız... 17:29
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli mesaj: Avrupa'nın üssü olacağız... 23.10.2021 | 15:48
Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun’dan Cumhuriyet Gazetesi’nin yalan haberi ile ilgili açıklama 08:09
Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'dan Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haberi ile ilgili açıklama 23.10.2021 | 15:19
Türkiye - Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun ilk toplantısı yapıldı 01:37
Türkiye - Azerbaycan Ortak Medya Platformu’nun ilk toplantısı yapıldı 23.10.2021 | 15:18
Başkan Erdoğan: Sakın ha bu oyunlara gelmeyin! Bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz 37:55
Başkan Erdoğan: Sakın ha bu oyunlara gelmeyin! Bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz 23.10.2021 | 14:38
Ankara Büyükşehir Belediyesi; 150 liralık kitre bebeğe 11 bin 500 lira ödemişti! Soru soran gazeteciyi böyle yumrukladılar... 02:51
Ankara Büyükşehir Belediyesi; 150 liralık kitre bebeğe 11 bin 500 lira ödemişti! Soru soran gazeteciyi böyle yumrukladılar... 23.10.2021 | 12:48
Cumhuriyet Gazetesi’nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber! 19:21
Cumhuriyet Gazetesi'nden vakıfları hedef alan skandal yalan haber! 23.10.2021 | 12:26
Bakan Akar’dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı 02:41
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı 23.10.2021 | 09:45
Hava Durumu 23-10-2021 01:30
Hava Durumu 23-10-2021 23.10.2021 | 08:00
Dünya’nın gözü insansız deniz aracı ULAQ-SİDA’da | Video 06:01
Dünya’nın gözü insansız deniz aracı ULAQ-SİDA’da | Video 22.10.2021 | 11:32
Başkan Erdoğan Türk dünyasına flaş çağrı! Güç birliği yapmalıyız 05:02
Başkan Erdoğan Türk dünyasına flaş çağrı! Güç birliği yapmalıyız 22.10.2021 | 11:01
HDP’den ittifak ortakların gözdağı! ’Tezkereye evet diyen muhalefetim demesin’ 01:17
HDP'den ittifak ortakların gözdağı! 'Tezkereye evet diyen muhalefetim demesin' 22.10.2021 | 10:12
Hava Durumu 22-10-2021 01:30
Hava Durumu 22-10-2021 22.10.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 01:48
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti 21.10.2021 | 17:06
Başkan Erdoğan yeni yol haritasını duyurdu! İşte 28 maddelik kritik bildiri | Video 19:37
Başkan Erdoğan yeni yol haritasını duyurdu! İşte 28 maddelik kritik bildiri | Video 21.10.2021 | 15:55
Emine Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik, özür diledi 07:45
Emine Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik, özür diledi 21.10.2021 | 14:49
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı sonrası önemli mesajlar 02:40
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz toplantısı sonrası önemli mesajlar 21.10.2021 | 14:04

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