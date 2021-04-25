Video Türkiye Hava Durumu 25-04-2021

Hava Durumu 25-04-2021

Hava Durumu 25-04-2021
25.04.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 25-04-2021 01:30
Hava Durumu 25-04-2021 25.04.2021 | 08:00
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Kandil'de 4 hedefe hava harekatı 01:09
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Kandil'de 4 hedefe hava harekatı 25.04.2021 | 01:00
Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu 02:42
Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu 25.04.2021 | 00:01
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler 04:50
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler 24.04.2021 | 21:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu Komuta Merkezi'ne bağlandı. 04:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı. 24.04.2021 | 18:19
Obüslerin terör örgütü PKK hedeflerine ateş açma anı kamerada 01:21
Obüslerin terör örgütü PKK hedeflerine ateş açma anı kamerada 24.04.2021 | 17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu' Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı 03:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu' Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı 24.04.2021 | 17:23
SON DAKİKA: Metina'daki terör inlerinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı! 02:05
SON DAKİKA: Metina'daki terör inlerinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı! 24.04.2021 | 13:38
SON DAKİKA: Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor 03:22
SON DAKİKA: Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor 24.04.2021 | 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çocuklarla iftar yaptı 02:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çocuklarla iftar yaptı 24.04.2021 | 09:25
Hava Durumu 24-04-2021 01:30
Hava Durumu 24-04-2021 24.04.2021 | 08:00
THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı 01:52
THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı 23.04.2021 | 16:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken '23 Nisan' paylaşımı 01:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken '23 Nisan' paylaşımı 23.04.2021 | 16:18
NASA’dan 'Akyaka Azmak Nehri' paylaşımı | Video 04:19
NASA’dan 'Akyaka Azmak Nehri' paylaşımı | Video 23.04.2021 | 15:29
SON DAKİKA: İstanbul Çamlıca'da dev Türk Bayrağı 111 metre yükseğe böyle çekildi 11:54
SON DAKİKA: İstanbul Çamlıca'da dev Türk Bayrağı 111 metre yükseğe böyle çekildi 23.04.2021 | 14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca'da dev Türk Bayrağını göndere çekti 19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca'da dev Türk Bayrağını göndere çekti 23.04.2021 | 14:49
TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu! TBMM Başkanı Şentop'tan açıklamalar... 14:25
TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu! TBMM Başkanı Şentop'tan açıklamalar... 23.04.2021 | 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı 01:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı 23.04.2021 | 11:15
Milli Savunma Bakanlığı'dan 23 Nisan özel videosu 01:24
Milli Savunma Bakanlığı'dan 23 Nisan özel videosu 23.04.2021 | 10:15
Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunan TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 08:38
Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunan TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 23.04.2021 | 10:02

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