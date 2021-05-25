Video Türkiye Hava Durumu 25-05-2021

Hava Durumu 25-05-2021

Hava Durumu 25-05-2021
25.05.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 25-05-2021 01:30
Hava Durumu 25-05-2021 25.05.2021 | 08:00
SON DAKİKA: 4 PKK'lı teröristin vurulma anı kamerada! TSK ve MİT'ten ortak operasyon 02:40
SON DAKİKA: 4 PKK'lı teröristin vurulma anı kamerada! TSK ve MİT'ten ortak operasyon 24.05.2021 | 15:48
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den canlı yayında Karadeniz'den yeni doğal gaz müjdesi 43:30
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den canlı yayında Karadeniz'den yeni doğal gaz müjdesi 24.05.2021 | 12:56
'Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür' demişti! Soruşturmada flaş gelişme: Ümit Özdağ... 01:42
'Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür' demişti! Soruşturmada flaş gelişme: Ümit Özdağ... 24.05.2021 | 09:54
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan sosyal medyadaki iddialara net cevap 02:10
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan sosyal medyadaki iddialara net cevap 23.05.2021 | 20:05
Hava Durumu 23-05-2021 01:30
Hava Durumu 23-05-2021 23.05.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar makam aracını kendi kullanıp vatandaşları selamladı 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasdal'dan Fatih Camii'ne kadar makam aracını kendi kullanıp vatandaşları selamladı 22.05.2021 | 17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs çıkışı: Görüşmeler iki devlet arasında olmalı! 08:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs çıkışı: "Görüşmeler iki devlet arasında olmalı!" 22.05.2021 | 15:55
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’nde önemli açıklamalar 24:56
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’nde önemli açıklamalar 22.05.2021 | 15:49
MSB açıkladı! PKK'ya ait silah ve muhimmat ele geçirildi 01:01
MSB açıkladı! PKK'ya ait silah ve muhimmat ele geçirildi 22.05.2021 | 14:05
İBB'nin TÜRGEV yurtları kararı hukuka aykırı bulundu 05:50
İBB'nin TÜRGEV yurtları kararı hukuka aykırı bulundu 22.05.2021 | 13:47
Gara şehidinin babası, yazdığı kitapta PKK ve HDP gerçeğini anlattı 05:38
Gara şehidinin babası, yazdığı kitapta PKK ve HDP gerçeğini anlattı 22.05.2021 | 12:02
Yunanlılar tarafından işkenceye maruz kalan 42 düzensiz göçmen kurtarıldı 00:56
Yunanlılar tarafından işkenceye maruz kalan 42 düzensiz göçmen kurtarıldı 22.05.2021 | 11:44
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara skandal tehditler 00:28
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara skandal tehditler 22.05.2021 | 11:34
Eski AA muhabirinin amacı neydi? Artan provokasyonlarla ne amaçlanıyor? 04:14
Eski AA muhabirinin amacı neydi? Artan provokasyonlarla ne amaçlanıyor? 22.05.2021 | 10:04
Hava Durumu 22-05-2021 01:30
Hava Durumu 22-05-2021 22.05.2021 | 08:00
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı 00:30
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı 21.05.2021 | 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör devleti İsrail'e tepki Filistin bizi bekliyor 02:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör devleti İsrail'e tepki "Filistin bizi bekliyor" 21.05.2021 | 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu açılışında önemli açıklamalar 23:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu açılışında önemli açıklamalar 21.05.2021 | 12:22
Adana'da DEAŞ'lı teröristler için kadın kaçıran şebekeye operasyon! 00:53
Adana'da DEAŞ'lı teröristler için kadın kaçıran şebekeye operasyon! 21.05.2021 | 11:35

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