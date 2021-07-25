Video Türkiye Hava Durumu 25-07-2021

Hava Durumu 25-07-2021

Hava Durumu 25-07-2021
25.07.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 25-07-2021 01:30
Hava Durumu 25-07-2021 25.07.2021 | 08:00
Suriye’de TSK’ya hain saldırı! 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı 06:12
Suriye’de TSK’ya hain saldırı! 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı 24.07.2021 | 23:44
Altun, İletişim Başkanlığının 3. yıl dönümü için mesaj yayınladı: Hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz 02:02
Altun, İletişim Başkanlığının 3. yıl dönümü için mesaj yayınladı: Hakikat mücadelesini sürdürmek için hiç durmadan çalışıyoruz 24.07.2021 | 22:19
Fatih'te hareketli dakikalar! Yaşadığı evi kundaklayıp itfaiyeye saldırdı 00:16
Fatih'te hareketli dakikalar! Yaşadığı evi kundaklayıp itfaiyeye saldırdı 24.07.2021 | 21:21
Fonlu Gazetecilik! Cumhuriyet İBB'nin sıvacısı 01:06
Fonlu Gazetecilik! Cumhuriyet İBB'nin sıvacısı 24.07.2021 | 19:27
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu seçim gecesi yaşadıklarını gülerek böyle anlattı Şimdiye kadar sevinemedik 01:16
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu seçim gecesi yaşadıklarını gülerek böyle anlattı "Şimdiye kadar sevinemedik" 24.07.2021 | 15:54
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı Kıyamete kadar eksik olmayacak 03:37
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı "Kıyamete kadar eksik olmayacak" 24.07.2021 | 14:57
Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidi Vedat Kaya'nın kabrine ziyaret 05:15
Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehidi Vedat Kaya'nın kabrine ziyaret 24.07.2021 | 10:07
SON DAKİKA: FETÖ'cü Turgay Sökmen'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı! 01:55
SON DAKİKA: FETÖ'cü Turgay Sökmen'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı! 24.07.2021 | 11:27
SON DAKİKA: Rize'de sel felaketinin yaşandığı bölgede son durum! Muradiye ve Güneysu'da 2 kişi kayıp 03:12
SON DAKİKA: Rize'de sel felaketinin yaşandığı bölgede son durum! Muradiye ve Güneysu'da 2 kişi kayıp 24.07.2021 | 11:16
Hava Durumu 24-07-2021 01:30
Hava Durumu 24-07-2021 24.07.2021 | 08:00
Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama 05:35
Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama 23.07.2021 | 15:23
MSB: “Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir tekne battı” | Video 01:58
MSB: “Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir tekne battı” | Video 23.07.2021 | 16:04
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum 05:30
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi "Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum" 23.07.2021 | 12:21
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan selin vurduğu Rize'nin Güneysu ilçesine geldi 01:29
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan selin vurduğu Rize'nin Güneysu ilçesine geldi 23.07.2021 | 12:49
Hava Durumu 23-07-2021 01:30
Hava Durumu 23-07-2021 23.07.2021 | 08:00
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Artvin'de sel bölgesinde vatandaşlara flaş uyarı! 04:47
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Artvin'de sel bölgesinde vatandaşlara flaş uyarı! 22.07.2021 | 14:48
ABD'nin fonladığı gazeteciler kimler? Yüz binlerce Dolar parayı neden alıyorlar? İşte o gazeteciler ve basın kuruluşları... 11:15
ABD'nin fonladığı gazeteciler kimler? Yüz binlerce Dolar parayı neden alıyorlar? İşte o gazeteciler ve basın kuruluşları... 22.07.2021 | 12:36
MSB, bu görüntülerle açıkladı: Yunanistan 15 düzensiz göçmeni Türk Kara sularına itti | Video 02:01
MSB, bu görüntülerle açıkladı: Yunanistan 15 düzensiz göçmeni Türk Kara sularına itti | Video 22.07.2021 | 11:50
Hava Durumu 22-07-2021 01:30
Hava Durumu 22-07-2021 22.07.2021 | 08:00

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