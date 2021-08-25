Video Türkiye Hava Durumu 25-08-2021

Hava Durumu 25-08-2021

Hava Durumu 25-08-2021
25.08.2021 | 08:00

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Hava Durumu 25-08-2021 01:30
Hava Durumu 25-08-2021 25.08.2021 | 08:00
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın zor anları! Projeler soruldu, Neyse şimdi bulamadım dedi 00:14
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın zor anları! Projeler soruldu, "Neyse şimdi bulamadım" dedi 25.08.2021 | 01:09
Özel hastanede büyük skandal! Hasta yakınları, sağlık çalışanlarını darbetti 02:37
Özel hastanede büyük skandal! Hasta yakınları, sağlık çalışanlarını darbetti 25.08.2021 | 00:40
Selzede vatandaş: Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor 03:17
Selzede vatandaş: "Bize bir sizden fayda var, onlar hep yalan konuşuyor" 24.08.2021 | 20:42
Başkan Erdoğan: Afetlerden siyasi rant devşirmenin hiçbir izahı olamaz 23:24
Başkan Erdoğan: Afetlerden siyasi rant devşirmenin hiçbir izahı olamaz 24.08.2021 | 19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar 40:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar 24.08.2021 | 15:12
Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı’nın yıldönümü kutlandı 07:28
Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıldönümü kutlandı 24.08.2021 | 12:16
Bakan Çavuşoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’İltica Merkezi’ iddialarına tepki: Son derece gerçek dışı, yalan bir iddia... 10:45
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İltica Merkezi' iddialarına tepki: Son derece gerçek dışı, yalan bir iddia... 24.08.2021 | 12:39
Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları ne yapacak? Yüz yüze eğitimde okullar için koronavirüs rehberi yayınlandı! 03:35
Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları ne yapacak? Yüz yüze eğitimde okullar için koronavirüs rehberi yayınlandı! 24.08.2021 | 11:31
Bakan Varank Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisini duyurdu! 50 bin kişilik istihdam müjdesi 17:42
Bakan Varank Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisini duyurdu! 50 bin kişilik istihdam müjdesi 24.08.2021 | 11:01
İstanbul’da bölücü terör örgütünün ’İdeoloji Hücresi’ne 6 tutuklama 00:48
İstanbul'da bölücü terör örgütünün 'İdeoloji Hücresi'ne 6 tutuklama 24.08.2021 | 10:07
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı’ndan flaş açıklama: 28 hedef imha edildi 02:07
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 28 hedef imha edildi 24.08.2021 | 10:09
Hava Durumu 24-08-2021 01:30
Hava Durumu 24-08-2021 24.08.2021 | 08:00
Ümit Özdağ’dan tepki çeken paylaşım! Afgan esnafı hedef gösterdi 01:05
Ümit Özdağ'dan tepki çeken paylaşım! Afgan esnafı hedef gösterdi 24.08.2021 | 01:18
Dronelar Türkiye’nin tanıtımı için yükseliyor 01:37
Dronelar Türkiye'nin tanıtımı için yükseliyor 24.08.2021 | 00:01
BBC Türkçe’nin yalan haberine SABAH yazarlarından sert tepki: Utanmazlık boyutuna ulaştı, hukuki bir bedeli olmalı 00:58
BBC Türkçe'nin yalan haberine SABAH yazarlarından sert tepki: Utanmazlık boyutuna ulaştı, hukuki bir bedeli olmalı 23.08.2021 | 20:26
Başkan Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi 15:57
Başkan Erdoğan, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcularla bir araya geldi 23.08.2021 | 20:06
Manavgat’ı yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye’nin konuştuğu o ses kaydı 04:04
Manavgat’ı yaktığını böyle anlattı! İşte Türkiye'nin konuştuğu o ses kaydı 23.08.2021 | 19:31
AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: Türkiye göçmen kampı değildir 51:08
AK Parti MKYK Toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Türkiye göçmen kampı değildir 23.08.2021 | 18:44
PKK’ya cezaevi operasyonunda yeni gelişme! 01:19
PKK’ya cezaevi operasyonunda yeni gelişme! 23.08.2021 | 18:29

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