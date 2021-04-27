Video Türkiye Hava Durumu 27-04-2021

Hava Durumu 27-04-2021

Hava Durumu 27-04-2021
27.04.2021 | 08:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 27-04-2021 01:30
Hava Durumu 27-04-2021 27.04.2021 | 08:00
SON DAKİKA: 29 Nisan - 17 Mayıs arası tam kapanma nasıl uygulanacak? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı! 07:58
SON DAKİKA: 29 Nisan - 17 Mayıs arası tam kapanma nasıl uygulanacak? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı! 26.04.2021 | 19:53
Son Dakika! Kabine Toplantısı kararları: 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma! Başkan Erdoğan canlı yayın izle 01:49
Son Dakika! Kabine Toplantısı kararları: 29 Nisan-17 Mayıs tam kapanma! Başkan Erdoğan canlı yayın izle 26.04.2021 | 16:21
SON DAKİKA: Tam kapanma kararı: 29 Nisan-17 Mayıs! Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama 01:49
SON DAKİKA: Tam kapanma kararı: 29 Nisan-17 Mayıs! Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama 26.04.2021 | 15:05
HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar 03:36
HDP önündeki evlat eylemine katılan ağabey: "Kardeşim düğününü yapacaktı, dağa kaçırdılar" 26.04.2021 | 10:01
Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek | Video 01:51
Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek | Video 26.04.2021 | 10:12
Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 00:11
Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 26.04.2021 | 09:16
Hava Durumu 26-04-2021 01:30
Hava Durumu 26-04-2021 26.04.2021 | 08:00
Hava Durumu 25-04-2021 01:30
Hava Durumu 25-04-2021 25.04.2021 | 08:00
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Kandil'de 4 hedefe hava harekatı 01:09
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Kandil'de 4 hedefe hava harekatı 25.04.2021 | 01:00
Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu 02:42
Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu 25.04.2021 | 00:01
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler 04:50
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından ilk görüntüler 24.04.2021 | 21:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu Komuta Merkezi'ne bağlandı. 04:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı. 24.04.2021 | 18:19
Obüslerin terör örgütü PKK hedeflerine ateş açma anı kamerada 01:21
Obüslerin terör örgütü PKK hedeflerine ateş açma anı kamerada 24.04.2021 | 17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu' Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı 03:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu' Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı 24.04.2021 | 17:23
SON DAKİKA: Metina'daki terör inlerinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı! 02:05
SON DAKİKA: Metina'daki terör inlerinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı! 24.04.2021 | 13:38
SON DAKİKA: Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor 03:22
SON DAKİKA: Metina'ya hava destekli kara harekatı! Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor 24.04.2021 | 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çocuklarla iftar yaptı 02:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çocuklarla iftar yaptı 24.04.2021 | 09:25
Hava Durumu 24-04-2021 01:30
Hava Durumu 24-04-2021 24.04.2021 | 08:00
THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı 01:52
THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı 23.04.2021 | 16:39

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