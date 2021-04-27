Hava Durumu 27-04-2021
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OTOMATİK OYNAT
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Hava Durumu 27-04-2021 27.04.2021 | 08:00
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Kop Dağı Tüneli ile kış çilesi bitecek | Video 26.04.2021 | 10:12
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Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 26.04.2021 | 09:16
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Hava Durumu 26-04-2021 26.04.2021 | 08:00
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Hava Durumu 25-04-2021 25.04.2021 | 08:00
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MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Kandil'de 4 hedefe hava harekatı 25.04.2021 | 01:00
02:42
Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu 25.04.2021 | 00:01
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Obüslerin terör örgütü PKK hedeflerine ateş açma anı kamerada 24.04.2021 | 17:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çocuklarla iftar yaptı 24.04.2021 | 09:25
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Hava Durumu 24-04-2021 24.04.2021 | 08:00
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THY’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımı 23.04.2021 | 16:39