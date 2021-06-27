Hava Durumu 27-06-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 27-06-2021 27.06.2021 | 08:00
18:52
09:26
Başkan Erdoğan "CHP her adımın önünü kesti" 26.06.2021 | 15:51
02:49
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'da ilk köprünün temelini attı 26.06.2021 | 15:40
31:55
09:42
04:13
04:01
01:40
02:00
23:53
01:30
Hava Durumu 26-06-2021 26.06.2021 | 08:00
16:56
39:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 25.06.2021 | 16:13
02:24
01:30
Hava Durumu 25-06-2021 25.06.2021 | 08:00
07:02
AK Parti'den İstişare Toplantısı açıklaması! Yeni Anayasa gündeme geldi 24.06.2021 | 14:22
15:50
05:28
01:30
Hava Durumu 24-06-2021 24.06.2021 | 08:00