Hava Durumu 27-08-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:30
Hava Durumu 27-08-2021 27.08.2021 | 08:00
00:48
Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlama 26.08.2021 | 21:08
01:22
Baykar'dan Bayraktar AKINCI TİHA paylaşımı 26.08.2021 | 18:39
06:39
Kabil Havalimanı civarında patlama! MSB'den açıklama geldi 26.08.2021 | 18:31
17:30
03:47
SON DAKİKA: Afganistan'dan ilk asker kafilesi yurda döndü 26.08.2021 | 12:13
22:23
13:49
01:45
İletişim Başkanı Altun'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı 26.08.2021 | 11:06
01:42
02:56
Emine Erdoğan, Kiev Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi 26.08.2021 | 09:37
01:30
Hava Durumu 26-08-2021 26.08.2021 | 08:00
01:12
02:00
02:56
Yeşilpınar Kentsel Dönüşüm alanında kavga 25.08.2021 | 20:27
13:43
00:44
Başkan Erdoğan, Ahlat'ta Valiler toplantısına başkanlık etti 25.08.2021 | 18:26
01:02
Mansur Yavaş, Ankara’da icraat yapmadığını itiraf etti! 25.08.2021 | 15:42
01:46
Sözcü'den önce maaş, sonra 'huzur hakkı' yalanı! 25.08.2021 | 16:03