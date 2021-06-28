Video Türkiye Hava Durumu 28-06-2021

Hava Durumu 28-06-2021

Hava Durumu 28-06-2021
28.06.2021 | 08:00

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Hava Durumu 28-06-2021 01:30
Hava Durumu 28-06-2021 28.06.2021 | 08:00
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner yaşamını yitirdi! 01:48
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner yaşamını yitirdi! 28.06.2021 | 00:58
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! 02:30
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! 27.06.2021 | 23:46
Nusaybin'de foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı 00:19
Nusaybin'de foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı 27.06.2021 | 20:41
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge! Yeni dönemin detayları belli oldu 02:01
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge! Yeni dönemin detayları belli oldu 27.06.2021 | 19:43
İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık 00:29
İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık 27.06.2021 | 17:57
Hava Durumu 27-06-2021 01:30
Hava Durumu 27-06-2021 27.06.2021 | 08:00
95. Gazi Koşusu'nu Burgas'ın jokeyi Ahmet Çelik üst üste 7. kez kazanarak böyle rekor kırdı 18:52
95. Gazi Koşusu'nu Burgas'ın jokeyi Ahmet Çelik üst üste 7. kez kazanarak böyle rekor kırdı 26.06.2021 | 17:57
Başkan Erdoğan CHP her adımın önünü kesti 09:26
Başkan Erdoğan "CHP her adımın önünü kesti" 26.06.2021 | 15:51
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'da ilk köprünün temelini attı 02:49
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'da ilk köprünün temelini attı 26.06.2021 | 15:40
İstanbul'da tarihi gün! Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz 31:55
İstanbul'da tarihi gün! Başkan Erdoğan: "Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz" 26.06.2021 | 15:34
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar 09:42
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar 26.06.2021 | 15:06
Bakan Adil Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar 04:13
Bakan Adil Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar 26.06.2021 | 14:50
SON DAKİKA: İstanbul'da tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alana geldi 04:01
SON DAKİKA: İstanbul'da tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'un temelinin atılacağı alana geldi 26.06.2021 | 14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merve Kavakçı'nın kızı 'Fatma Gülham Abushanab' hakkında açıklama 01:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merve Kavakçı'nın kızı 'Fatma Gülham Abushanab' hakkında açıklama 26.06.2021 | 12:44
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak yapılarının yıkımında İHA muhabirini darp eden saldırganlardan şaşırtan savunma 02:00
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak yapılarının yıkımında İHA muhabirini darp eden saldırganlardan şaşırtan savunma 26.06.2021 | 12:07
İstanbul için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma törenine katılacak... İşte dev projenin detayları 23:53
İstanbul için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma törenine katılacak... İşte dev projenin detayları 26.06.2021 | 10:46
Hava Durumu 26-06-2021 01:30
Hava Durumu 26-06-2021 26.06.2021 | 08:00
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar 16:56
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar 25.06.2021 | 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 39:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 25.06.2021 | 16:13

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