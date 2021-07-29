Video Türkiye Hava Durumu 29-07-2021

Hava Durumu 29-07-2021

Hava Durumu 29-07-2021
29.07.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını 01:17
Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını 29.07.2021 | 08:28
Hava Durumu 29-07-2021 01:30
Hava Durumu 29-07-2021 29.07.2021 | 08:00
Antalya Manavgat'taki orman yangını nasıl başladı! Görgü tanığından canlı yayında açıklama... SON DAKİKA! 05:41
Antalya Manavgat'taki orman yangını nasıl başladı! Görgü tanığından canlı yayında açıklama... SON DAKİKA! 28.07.2021 | 15:39
SON DAKİKA: FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi tutuklandı 02:53
SON DAKİKA: FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock'un lisans sahibi tutuklandı 28.07.2021 | 10:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz Gazı'nın ilk yakma törenine video konferans ile katılacak 28.07.2021 | 09:19
Hava Durumu 28-07-2021 01:30
Hava Durumu 28-07-2021 28.07.2021 | 08:00
Türk Yıldızları'ndan Bursa'da muhteşem gösteri 00:45
Türk Yıldızları'ndan Bursa'da muhteşem gösteri 27.07.2021 | 15:27
Halk TV'de canlı yayında skandal 'Türk Ordusu' açıklaması 00:16
Halk TV'de canlı yayında skandal 'Türk Ordusu' açıklaması 27.07.2021 | 16:19
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı'nı törenle karşıladı 27.07.2021 | 16:06
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3'üncü mega tabliye blok montajı başladı 02:13
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3'üncü mega tabliye blok montajı başladı 27.07.2021 | 11:20
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'İstanbul' tanıtım filmini paylaştı | Video 27.07.2021 | 10:14
Şehit Uzman Çavuş Halil Çelebi memleketine uğurlandı 03:04
Şehit Uzman Çavuş Halil Çelebi memleketine uğurlandı 27.07.2021 | 09:41
Hava Durumu 27-07-2021 01:30
Hava Durumu 27-07-2021 27.07.2021 | 08:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması Yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz 01:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması "Yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz" 26.07.2021 | 16:20
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2. Ordu Komuta noktasında inceleme 26.07.2021 | 14:12
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Mavi Vatan'ın en büyük savunucusu TCG Bayraktar'ın içi ilk kez böyle görüntülendi 26.07.2021 | 12:34
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Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı | Video 26.07.2021 | 09:17

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