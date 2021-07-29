Hava Durumu 29-07-2021
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OTOMATİK OYNAT
01:17
Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını 29.07.2021 | 08:28
01:30
Hava Durumu 29-07-2021 29.07.2021 | 08:00
05:41
02:53
02:41
01:30
Hava Durumu 28-07-2021 28.07.2021 | 08:00
00:45
Türk Yıldızları'ndan Bursa'da muhteşem gösteri 27.07.2021 | 15:27
00:16
Halk TV'de canlı yayında skandal 'Türk Ordusu' açıklaması 27.07.2021 | 16:19
09:12
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola Cumhurbaşkanı'nı törenle karşıladı 27.07.2021 | 16:06
02:13
1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3'üncü mega tabliye blok montajı başladı 27.07.2021 | 11:20
04:36
01:00
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy 'İstanbul' tanıtım filmini paylaştı | Video 27.07.2021 | 10:14
03:04
Şehit Uzman Çavuş Halil Çelebi memleketine uğurlandı 27.07.2021 | 09:41
01:30
Hava Durumu 27-07-2021 27.07.2021 | 08:00
01:28
00:59
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2. Ordu Komuta noktasında inceleme 26.07.2021 | 14:12
06:42
02:43
04:14
Başkan Erdoğan açıkladı: "Pirinkayalar Tüneli’nde ışık göründü" | Video 26.07.2021 | 09:32
01:20
Son dakika! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı | Video 26.07.2021 | 09:17