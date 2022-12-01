Video Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NEXUS ACE görevi icra edildi | Video
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NEXUS ACE görevi icra edildi | Video

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NEXUS ACE görevi icra edildi | Video

01.12.2022 | 15:05

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Milli Savunma Bakanlığı, 29 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NEXUS ACE görevinin icra edildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, 29 Kasım'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NATO'ya ait E-3A AWACS tarafından NEXUS ACE görevinin icra edildiği aktarıldı.

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