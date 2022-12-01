Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NEXUS ACE görevi icra edildi | Video
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Milli Savunma Bakanlığı, 29 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NEXUS ACE görevinin icra edildiğini duyurdu.