Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NEXUS ACE görevi icra edildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NEXUS ACE görevinin icra edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzenli olarak yapılan NEXUS ACE Eğitimleri kapsamında, 29 Kasım'da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait muharip ve destek uçakları ile NATO'ya ait E-3A AWACS tarafından NEXUS ACE görevinin icra edildiği aktarıldı.