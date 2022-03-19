Video Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız

19.03.2022 | 15:06

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide 'hedeflerimize ulaşacağız' mesajı vererek "Çok daha iyi haberler gelecek, Türkiye fırsatlar ülkesi" dedi.

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