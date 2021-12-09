Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşuyor. Asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayan bir artış yapmayı planladıklarını belirterek, "İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. "Cari açıkta yıl sonunda müjdeli rakamları göreceğiz." diyen Bakan Nebati, enflasyonla mücadele konusunda da net mesajlar verdi.