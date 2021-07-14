HDP'li Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye resti çekti: Bizden aynı tavrı beklemeyin

CHP ve İYİ Parti, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde her ne kadar HDP ile ittifak yapmadıklarını iddia etse de, HDP kanadından gelen açıklamalar, Millet İttifakı ortaklarının söz konusu iddiasını yalanlıyor. HDP'li Pervin Buldan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi. Ancak bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin." ifadeleriyle CHP ve İYİ Parti’ye mesaj gönderdi.