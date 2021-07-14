Video Türkiye HDP'li Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye resti çekti: Bizden aynı tavrı beklemeyin

HDP'li Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye resti çekti: Bizden aynı tavrı beklemeyin

HDP'li Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye resti çekti: Bizden aynı tavrı beklemeyin
13.07.2021 | 23:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

HDP'li Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye resti çekti: Bizden aynı tavrı beklemeyin 02:30
HDP'li Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye resti çekti: Bizden aynı tavrı beklemeyin 13.07.2021 | 23:41
Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler! Darbe girişimini OHAL ile bir tuttu 02:26
Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler! Darbe girişimini OHAL ile bir tuttu 13.07.2021 | 23:37
İşte Büşra Büyükşen'in ilk röportajı 03:58
İşte Büşra Büyükşen'in ilk röportajı 13.07.2021 | 23:23
Giresun’da dere taştı, düğüne giden 200 kişi mahsur kaldı 02:29
Giresun’da dere taştı, düğüne giden 200 kişi mahsur kaldı 13.07.2021 | 23:05
CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen meclis üyesi Mehmet Er belediye çalışanları tarafından darbedildi 01:46
CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen meclis üyesi Mehmet Er belediye çalışanları tarafından darbedildi 13.07.2021 | 18:45
HDP'li Pervin Buldan'dan CHP ve İYİ Parti'ye mesaj: Bundan sonra kimse bizden aynı tavrı beklemesin 00:38
HDP'li Pervin Buldan'dan CHP ve İYİ Parti'ye mesaj: Bundan sonra kimse bizden aynı tavrı beklemesin 13.07.2021 | 18:17
SON DAKİKA: Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırı! Hayatını kaybetti 00:48
SON DAKİKA: Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırı! Hayatını kaybetti 13.07.2021 | 15:04
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki Açıklamıyorsan namerdin ağababasısın 04:16
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki "Açıklamıyorsan namerdin ağababasısın" 13.07.2021 | 11:25
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 38:02
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 13.07.2021 | 11:17
CHP'li 9 belediye başkanının temel atma şovu: Törenden sonra kapattılar 04:02
CHP'li 9 belediye başkanının temel atma şovu: Törenden sonra kapattılar 13.07.2021 | 09:45
Hava Durumu 13-07-2021 01:30
Hava Durumu 13-07-2021 13.07.2021 | 08:00
Kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı 00:12
Kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı 12.07.2021 | 23:33
Bursa'da rehine krizi! Özel harekat polisleri 2 kız kardeşi kurtardı 01:20
Bursa'da rehine krizi! Özel harekat polisleri 2 kız kardeşi kurtardı 12.07.2021 | 23:29
Türk bayrağını çöpe atan kadın güvenlik kamerasına yakalandı 00:25
Türk bayrağını çöpe atan kadın güvenlik kamerasına yakalandı 12.07.2021 | 22:25
Ünlü AVM’de skandal Çocuğu tekmeleyip yere savurdu 00:12
Ünlü AVM’de skandal Çocuğu tekmeleyip yere savurdu 12.07.2021 | 22:20
Başkan Erdoğan Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz 06:36
Başkan Erdoğan "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz" 12.07.2021 | 20:02
SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili 9 gün! Başkan Erdoğan bayram tatilinin başlayacağı günü açıkladı 01:34
SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili 9 gün! Başkan Erdoğan bayram tatilinin başlayacağı günü açıkladı 12.07.2021 | 19:45
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Kurban Bayramı tatili 9 gün 28:54
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Kurban Bayramı tatili 9 gün 12.07.2021 | 19:44
2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! 01:31
2021 Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! 12.07.2021 | 18:57
Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı 00:51
Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı 12.07.2021 | 18:50

CHP ve İYİ Parti, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde her ne kadar HDP ile ittifak yapmadıklarını iddia etse de, HDP kanadından gelen açıklamalar, Millet İttifakı ortaklarının söz konusu iddiasını yalanlıyor. HDP'li Pervin Buldan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi. Ancak bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin." ifadeleriyle CHP ve İYİ Parti’ye mesaj gönderdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA