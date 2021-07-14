HDP'li Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye resti çekti: Bizden aynı tavrı beklemeyin
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:30
02:26
Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler! Darbe girişimini OHAL ile bir tuttu 13.07.2021 | 23:37
03:58
İşte Büşra Büyükşen'in ilk röportajı 13.07.2021 | 23:23
02:29
Giresun’da dere taştı, düğüne giden 200 kişi mahsur kaldı 13.07.2021 | 23:05
01:46
00:38
00:48
04:16
38:02
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 13.07.2021 | 11:17
04:02
CHP'li 9 belediye başkanının temel atma şovu: Törenden sonra kapattılar 13.07.2021 | 09:45
01:30
Hava Durumu 13-07-2021 13.07.2021 | 08:00
00:12
Kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı 12.07.2021 | 23:33
01:20
Bursa'da rehine krizi! Özel harekat polisleri 2 kız kardeşi kurtardı 12.07.2021 | 23:29
00:25
Türk bayrağını çöpe atan kadın güvenlik kamerasına yakalandı 12.07.2021 | 22:25
00:12
Ünlü AVM’de skandal Çocuğu tekmeleyip yere savurdu 12.07.2021 | 22:20
06:36
01:34
28:54
01:31
00:51
Hisar O+ Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı 12.07.2021 | 18:50
CHP ve İYİ Parti, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde her ne kadar HDP ile ittifak yapmadıklarını iddia etse de, HDP kanadından gelen açıklamalar, Millet İttifakı ortaklarının söz konusu iddiasını yalanlıyor. HDP'li Pervin Buldan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi. Ancak bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin." ifadeleriyle CHP ve İYİ Parti’ye mesaj gönderdi.