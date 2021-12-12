HDP'nin İstanbul Kongresi'nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler

HDP'nin İstanbul'da düzenlediği dördüncü olağan kongrede skandal görüntüler ortaya çıktı. HDP'liler eli kanlı terör örgütünün başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıp, PKK marşı okuyarak ant içtiler. O anlara ait görüntüler ise tepkilerin odağında oldu.