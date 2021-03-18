HDP'ye kapatma davasına ilişkin Meclis Başkanı Şentop'tan açıklama
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin ''Anayasamızda parti kapatma var, bir ilk değil'' dedi. Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşmesine yönelik de, ''Ortada kesin hüküm olup olmadığına bakarız'' açıklamasını yaptı.