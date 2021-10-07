Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
HDP'yi ziyaret eden İsveçli heyet terörist başının önünde poz verdi 07.10.2021 | 23:06
04:12
Başkan Erdoğan 10 yıl önce bugün annesi Tenzile Erdoğan’ı kaybetti 07.10.2021 | 21:23
03:31
Bakan Akar: Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist ölü olarak ele geçirildi 07.10.2021 | 16:27
03:04
05:57
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'doktor raporu' yanıtı 07.10.2021 | 12:45
22:20
01:30
Hava Durumu 07-10-2021 07.10.2021 | 08:00
00:45
Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü 06.10.2021 | 08:42
01:30
Hava Durumu 06-10-2021 06.10.2021 | 08:00
02:08
28:18
02:32
Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na indi | Video 05.10.2021 | 13:07
05:30
54:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den TBMM'de önemli açıklamalar 05.10.2021 | 11:37
05:25
01:30
Hava Durumu 05-10-2021 05.10.2021 | 08:00
01:46
01:30
Hava Durumu 04-10-2021 04.10.2021 | 08:00
03:34
Yeni Zigana Tüneli’nde kazı işlemlerinin yüzde 94'ü tamamlandı | Video 03.10.2021 | 10:42
01:30
Hava Durumu 03-10-2021 03.10.2021 | 08:00
Eli kanlı terör örgütü PKK, birçok ülkenin terör listesinde yer alırken, Batılı ülkeler bunu görmezden gelmeye devam ediyor. Buna benzer bir durum İsveç'te yaşandı. İsveç Parlamentosu üyeleri ve Sol Parti'den oluşan bir heyet, HDP Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti. HDP, İsveç'ten gelen heyeti bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında ağırladı.