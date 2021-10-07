HDP'yi ziyaret eden İsveçli heyet terörist başının önünde poz verdi

Eli kanlı terör örgütü PKK, birçok ülkenin terör listesinde yer alırken, Batılı ülkeler bunu görmezden gelmeye devam ediyor. Buna benzer bir durum İsveç'te yaşandı. İsveç Parlamentosu üyeleri ve Sol Parti'den oluşan bir heyet, HDP Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti. HDP, İsveç'ten gelen heyeti bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında ağırladı.