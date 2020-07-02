Hep aynı oyun: Mezhep provokasyonu! İşte Malatya, Maraş, Madımak olayları... | Video

Yıllardır Türkiye'yi karıştırmak isteyen karanlık odakların sahneledikleri hep aynı oyun! Karanlık odakların sergilediği çirkin oyunun aktörleri değişse de amaç hep aynı: Mezhep provokasyonu! İşte Türkiye'de karanlık odaklarının kardeşi kardeşe kırdırabilmek için düzenledikleri katliamlar...