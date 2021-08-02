Hisarönü'nde alevler köye ulaştı! Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor, müdahale sürüyor

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınırken; Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadele aralıksız sürüyor. Manavgat'ın ardından yangından en çok etkilenen bölgelerden Marmaris'te ise alevler kırsal Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim birimlerine girdi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Öte yandan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı. Alevlerin 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesini tehdit etmeye başlaması sonrası tahliye başladı. İşte yangınla ilgili son dakika haberinin detayları...