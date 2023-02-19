Huzur Apartmanı'nın müteahhidi yakalandı: Planı İsviçre'ye kaçmaktı!
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Adıyaman Gölbaşı'nda yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan Huzur Apartmanı'nın müteahhidi Yıldıray V. İstanbul Havalimanı'nda İsviçre’ye kaçmak isterken gözaltına alındı.
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