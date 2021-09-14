İBB 2 milyar TL peşkeş çekti! İETT’de Karabatak operasyonu

İBB Meclisi birinci toplantısında konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İETT’de yapılan yolsuzluğu anlattı. Göksu, “İETT'de ‘Karabatak Operasyonu’ Karabat’ın mali müşavir olmasından sonra başladı. İETT’nin 1 yılda bir kişiye çektiği peşkeş 2 milyar TL. Ne yaparsanız yapın, bu yolsuzluğu gizleyemezsiniz” dedi.