İBB Meclisi'nde gergin anlar! AK Partili Kaynar'dan İmamoğlu'na tepki: Yılda bir defa buraya gelip şov yapmaya çalışmayın
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı birleşimi İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, gerginlik yaşandı. İmamoğlu'nun toplantıdaki tutumuna tepki gösteren, İBB AK Parti Meclis Üyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, "Yılda bir defa buraya gelip burada şov yapmaya çalışmayın, burası meclis" ifadelerine yer verdi. İmamoğlu ise Kaynar'ın mikrofonunu kapattırdı.