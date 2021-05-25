İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları Eyüpsultan'da terör estirdi...1 yaralı!
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm temel atma törenine katıldı. Kentsel dönüşüm proje alanı içine dahil edilen parkın yıkılmamasını isteyen mahalleli program sonunda İmamoğlu'nu protesto edip konuşmak istedi. Ancak İmamoğlu Ayşe Topçu adında bir kadının üstüne araç sürdürdü. Yaralanan kadın darp raporu alarak İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu.