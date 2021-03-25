İçişleri Bakanlığı'nden bünyesindeki havacılık birimleri için özel klip | Video
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İçişleri Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının havacılık birimleri için hazırlanan video klip, bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bakanlığın twitter hesabından, "Türkiye için birlikte yükselmekten gurur duyuyoruz" başlığıyla yayınlanan klipte, bakanlık bünyesindeki havacılık birimlerinin görüntülerine Ceza'nın şarkısı eşliğinde yer verildi. 2 dakika 46 saniyelik klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı.