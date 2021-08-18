IDEF’21’de Olgun ve İhbar’a yoğun ilgi | Video

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15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açılan stantta Jandarma’ya yardımcı Olgun ve İhbar isimli köpeklerde yoğun ilgi gördü.
15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı tüm yoğunluğu ile devam ediyor. Fuara onlarca ülkeden temsilci katılırken milli ve yerli savunma sistemleri beğeniye sunuluyor. Fuar'da stant açan kurumlar arasında İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'da yer aldı. Stantta jandarma tarafından kullanılan mühimmat ve son teknoloji ürünler gösterildi. Stantta en ilgi çeken şey ise jandarmaya arama kurtarma ve güvenlikte yardımcı Olgun ve İhbar isimli eğitimli köpekler oldu. İhbar isimli köpeğin eğitimcileri ile yaptığı gösteri ise alkışları topladı.