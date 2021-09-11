Video Türkiye İdlib'den acı haber geldi: 2 kahraman Mehmetçik şehit...

İdlib'den acı haber geldi: 2 kahraman Mehmetçik şehit...

İdlib'den acı haber geldi: 2 kahraman Mehmetçik şehit...
11.09.2021 | 11:39

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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde intikal halindeki Mehmetçiklere yönelik saldırı gerçekleştirildi. Alçak saldırıda 2 kahraman askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı acı haberleri duyurdu.

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