İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü yolcuya bıçak çekti! Dehşet anları kamerada

İstanbul Ataşehir'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılması üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.