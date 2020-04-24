Video Türkiye İhtiyaç sahiplerine 176 Milyon destek

İhtiyaç sahiplerine 176 Milyon destek

İhtiyaç sahiplerine 176 Milyon destek
24.04.2020 | 15:38
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı.

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