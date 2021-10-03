İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı! "Devamı yarın"
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yapmıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o anları ait kısa bir görüntüyü sosyal medya hesabından "Devamı yarın @RTErdogan'da" notuyla paylaştı. Görüntülerde; Başkan Erdoğan'ın güzel bir atışla topu potadan geçirdiği görülüyor.