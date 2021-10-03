İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı! "Devamı yarın"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yapmıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o anları ait kısa bir görüntüyü sosyal medya hesabından "Devamı yarın @RTErdogan'da" notuyla paylaştı. Görüntülerde; Başkan Erdoğan'ın güzel bir atışla topu potadan geçirdiği görülüyor.