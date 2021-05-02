İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Görüyoruz ki mücadele devam ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, asıl mücadelenin 15 Temmuz ruhunu yaşatmak isteyenlerle, 15 Temmuz destanını görünmez kılmaya çalışanlar arasında olduğunu belirterek, "Görüyoruz ki mücadele devam ediyor" dedi.