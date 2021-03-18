İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında haddini aşan ifadeler kullanan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve sayın Devlet Bahçeli’ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." dedi.