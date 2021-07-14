İletişim Başkanlığından tüyleri diken diken eden video: Türkiye geçilmez
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:46
İletişim Başkanlığından tüyleri diken diken eden video: Türkiye geçilmez 14.07.2021 | 00:55
02:30
02:26
Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler! Darbe girişimini OHAL ile bir tuttu 13.07.2021 | 23:37
03:58
İşte Büşra Büyükşen'in ilk röportajı 13.07.2021 | 23:23
02:29
Giresun’da dere taştı, düğüne giden 200 kişi mahsur kaldı 13.07.2021 | 23:05
01:46
00:38
00:48
04:16
38:02
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 13.07.2021 | 11:17
04:02
CHP'li 9 belediye başkanının temel atma şovu: Törenden sonra kapattılar 13.07.2021 | 09:45
01:30
Hava Durumu 13-07-2021 13.07.2021 | 08:00
00:12
Kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı 12.07.2021 | 23:33
01:20
Bursa'da rehine krizi! Özel harekat polisleri 2 kız kardeşi kurtardı 12.07.2021 | 23:29
00:25
Türk bayrağını çöpe atan kadın güvenlik kamerasına yakalandı 12.07.2021 | 22:25
00:12
Ünlü AVM’de skandal Çocuğu tekmeleyip yere savurdu 12.07.2021 | 22:20
06:36
01:34
28:54
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz videosunu "Türkiye geçilmez" etiketiyle paylaştı. Türkiye'nin gücünü kırmak için denenen anti demokratik müdahalelerin hatırlatıldığı videoda, darbe girişimine karşın milletin, Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek darbecileri bozguna uğratmasına geniş şekilde yer verildi.