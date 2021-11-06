Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES projesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ilısu Barajı'nı engellemek için yapılan kara propagandaları unutmadık, unutmayacağız. Bu eser içimizdeki mankurtlara ve içimizedeki yeminli Türkiye düşmanlarına verilmiş en güzel cevaptır." dedi. Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES projesi, dualarla açıldı.