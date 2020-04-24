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OTOMATİK OYNAT
01:03
01:07
ABD'den getirilen vatandaşlar Gaziantep'te 25.04.2020 | 16:40
03:35
Bakan Albayrak: "1000 Tl Yardım İçin Yeni Başvurular Başladı" 25.04.2020 | 16:03
01:37
1 Mehmetçik Şehit Oldu! 32 Hain PKK/YPG'li Terörist Öldürüldü! 25.04.2020 | 16:02
01:41
Bakan Albayrak: 4.4 milyon aileye 1000 tl yardım yaptık 25.04.2020 | 14:15
10:40
Sokağa Çıkma Yasağında 3. Gün! Türkiye'de Son Durum 25.04.2020 | 13:28
01:11
Başkan Erdoğan Ermeni Patriği'ne mektup "Ötekileştirmeye izin vermeyiz" 25.04.2020 | 10:35
02:15
Vefa destek ekipleri gece gündüz görevde 25.04.2020 | 10:14
02:19
Tunceli Valisi'nden eğlenceli hareket | Video 24.04.2020 | 21:53
02:17
Ramazan'ın İlk Günü Marketlerde Tedbirler Ne Durumda? / A Haber 24.04.2020 | 17:05
01:21
İlk yerli otomobilde sona doğru 24.04.2020 | 15:45
01:20
İhtiyaç sahiplerine 176 Milyon destek 24.04.2020 | 15:38
01:30
THY Gökyüzüne Ay - Yıldız Çizdi! | Gökyüzüne Türk Damgası! / A Haber 24.04.2020 | 13:05
04:48
83 Milyon Tek Yürek İstiklal Marşını Okudu! / A Haber 24.04.2020 | 13:04
01:15
Kahvehaneye polis baskını! Havalandırmadan seslendi 24.04.2020 | 12:23
00:57
65 üstü vatandaşlara hijyen paketi dağıtıldı 24.04.2020 | 12:19
01:29
Sokak kısıtlamasında 2. Gün 24.04.2020 | 10:37
03:10
"Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık" 24.04.2020 | 10:36
10:20
Başkan Erdoğan Çocuklarla İstiklal Marşı Okudu ve Halka Seslendi! 24.04.2020 | 10:19
00:08
İzmir'i bilmeyen Tunç Soyer hayret ettirdi | Video 24.04.2020 | 00:18
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok.'' açıklamasında bulundu.