"İmamoğlu'nun özel kalemiyim" dedi saldırdı! İBB'nin aracıyla hamile kadına dehşeti yaşattı
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Kağıthane'de otomobilinde hamile eşi ve küçük bir çocuğu ile seyahat eden psikolog Uğur Bolkoca ve 11 haftalık hamile eşi Dilan Balkoca İBB Hizmet aracından inen bir kişi tarafından önce taciz edildi ardından da, saldırıya uğradı. Dilan Balkoca saldırganın 'Ben İBB'de özel kalemde çalışıyorum. İmamoğlu'nun özel kalemiyim. Özel kalem müdürüyüm Sizi yaşatmayacağım, sizi öldüreceğim' dediğini ifade etti