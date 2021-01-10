Irak vatandaşlığı almış! Kaçarken parmak izi ele verdi

Daha önce polis memuru olarak görev yapan ve 2017 yılında işlediği bir cinayetin ardından Irak’a kaçarak kimlik değiştiren Mustafa A., Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin öldürdüğü kişinin ise 15 yıl önce annesine çarparak ölümüne sebep olan dönemin CHP’li Mersin İl Meclis eski Üyesi Cengiz Düzgün’ün oğlu Volkan Düzgün olduğu ortaya çıktı.