Video Türkiye Irak vatandaşlığı almış! Kaçarken parmak izi ele verdi

Irak vatandaşlığı almış! Kaçarken parmak izi ele verdi

Irak vatandaşlığı almış! Kaçarken parmak izi ele verdi
10.01.2021 | 21:56

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Daha önce polis memuru olarak görev yapan ve 2017 yılında işlediği bir cinayetin ardından Irak’a kaçarak kimlik değiştiren Mustafa A., Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin öldürdüğü kişinin ise 15 yıl önce annesine çarparak ölümüne sebep olan dönemin CHP’li Mersin İl Meclis eski Üyesi Cengiz Düzgün’ün oğlu Volkan Düzgün olduğu ortaya çıktı.

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