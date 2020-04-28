İSKİ'nin İmdadına AK Partili Belediye Yetişti!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; koronavirüs sürecinde sınıfta kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) ilaçlama hizmetini bile yapamadı. İSKİ; AK Partili Kağıthane Belediyesi'nden yardım talep etti ve İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilaçlama hizmetlerinin yapılmasını talep etti