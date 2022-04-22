Video Türkiye İsmail Demir açıkladı "İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" | Video
İsmail Demir açıkladı

İsmail Demir açıkladı "İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" | Video

22.04.2022 | 14:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsmail Demir açıkladı İlk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik | Video 02:01
İsmail Demir açıkladı "İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" | Video 22.04.2022 | 14:27
Bakan Akar, Mavi Vatan Tatbikatı’na katılan kahramanlara seslendi Yolunuz bahtınız açık olsun | Video 01:48
Bakan Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan kahramanlara seslendi "Yolunuz bahtınız açık olsun" | Video 22.04.2022 | 10:18
AKSUNGUR SİHA’dan MAM-L ile tam isabet! Su üstü hedefi başarıyla vurdu | Video 03:29
AKSUNGUR SİHA'dan MAM-L ile tam isabet! Su üstü hedefi başarıyla vurdu | Video 21.04.2022 | 15:00
Başkan Erdoğan: Deniz kuvvetlerimizi dünyanın en güçlü ordusu haline getireceğiz | Video 05:36
Başkan Erdoğan: "Deniz kuvvetlerimizi dünyanın en güçlü ordusu haline getireceğiz" | Video 21.04.2022 | 13:45
Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Fas ve Mısır’daki iki Türk hasta, tedavileri için ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi | Video 04:18
Sağlık Bakanlığı harekete geçti: Fas ve Mısır'daki iki Türk hasta, tedavileri için ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi | Video 21.04.2022 | 08:32
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan İyilik Şampiyonası Tanıtım Toplantısı’nda açıklamalar | Video 03:55
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan İyilik Şampiyonası Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalar | Video 20.04.2022 | 14:08
Bakan Akar Pençe-Kilit Operasyonundaki son durumu açıkladı | Video 02:43
Bakan Akar Pençe-Kilit Operasyonundaki son durumu açıkladı | Video 20.04.2022 | 13:39
Bayraktar DİHA test uçuşlarına devam ediyor | Video 00:43
Bayraktar DİHA test uçuşlarına devam ediyor | Video 20.04.2022 | 10:29
MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı | Video 00:58
MSB, ABD uçak gemisinden havalanan uçaklara eşlik eden Türk uçaklarını paylaştı | Video 19.04.2022 | 14:33
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu’na ilişkin görüntüleri paylaştı | Video 01:48
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı | Video 18.04.2022 | 12:07
SON DAKİKA | Harekattan yeni görüntüler! Teröristlerin inlerine böyle girildi: Komandolar helikopterlerle bölgeye indirildi 01:57
SON DAKİKA | Harekattan yeni görüntüler! Teröristlerin inlerine böyle girildi: Komandolar helikopterlerle bölgeye indirildi 18.04.2022 | 11:40
TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım; tesisler tamamlanıyor... | Video 00:58
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım; tesisler tamamlanıyor... | Video 18.04.2022 | 10:29
Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu’nu başlattı | Video 08:44
Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu’nu başlattı | Video 18.04.2022 | 08:40
MSB’den ‘Pençe-Kilit’ operasyonu hakkında açıklama | Video 01:21
MSB’den ‘Pençe-Kilit’ operasyonu hakkında açıklama | Video 18.04.2022 | 08:40
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Pençe Kilit Operasyonu başladı 07:23
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Pençe Kilit Operasyonu başladı 18.04.2022 | 01:58
Bakan Akar duyurdu! Kuzey Irak’a ’Pençe Kilit’ Harekatı: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor 06:33
Bakan Akar duyurdu! Kuzey Irak'a 'Pençe Kilit' Harekatı: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor 18.04.2022 | 01:45
Muğla’da korkunç cinayet! Başına çekiçle vurarak öldürdü 00:25
Muğla'da korkunç cinayet! Başına çekiçle vurarak öldürdü 18.04.2022 | 00:22
Mahmud Abbas’la görüşen Başkan Erdoğan’dan ’Mescid-i Aksa’ mesajı 01:46
Mahmud Abbas'la görüşen Başkan Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' mesajı 17.04.2022 | 19:04
MSB’den Mavi Vatan-2022 paylaşımı | Video 01:35
MSB'den "Mavi Vatan-2022" paylaşımı | Video 17.04.2022 | 13:35
Bakan Kasapoğlu: “Bisiklet sporunu yapanları, kamp için Türkiye’ye davet ediyorum” | Video 07:06
Bakan Kasapoğlu: “Bisiklet sporunu yapanları, kamp için Türkiye’ye davet ediyorum” | Video 17.04.2022 | 11:44

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA?nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA?nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA