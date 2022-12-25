Video Türkiye İsmail Demir bu görüntülerle paylaştı! "ALKA" testlerden başarıyla geçti | Video
İsmail Demir bu görüntülerle paylaştı!

İsmail Demir bu görüntülerle paylaştı! "ALKA" testlerden başarıyla geçti | Video

25.12.2022 | 13:07

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin testlerinde bir aşamanın daha geride bırakıldığını açıkladı.

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