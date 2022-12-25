İsmail Demir bu görüntülerle paylaştı! "ALKA" testlerden başarıyla geçti | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
01:02
19:20
01:09
10:39
09:17
00:30
MSB'den "Sarıkamış Harekatı"nın yıl dönümüne özel video 22.12.2022 | 08:59
02:23
10:00
00:49
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: "Asgari ücreti yarın açıklayacağız" | Video 21.12.2022 | 12:41
02:32
00:59
04:00
01:27
05:11
29:53
02:01
07:09
42:34
03:14
Mardin'e özel Türkiye Yüzyılı klibi 17.12.2022 | 13:07
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin testlerinde bir aşamanın daha geride bırakıldığını açıkladı.