İsrail’de Netanyahu’nun 12 yıllık egemenliği resmen sona erdi.

Başbakan olarak görev yaptığı 12 yıl boyunca birbirinde tartışmalı kararlara imza atan Binyamin Netanyahu, son genel seçimlerde çoğunluğu sağlamakta başarısız oldu.

NETANYAHU İSRAİL SİYASETİNDEN SİLİNDİ

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'nin rakipleri, koalisyon hükümeti için anlaşmaya vardı.

Yesh Atid ile Yamina'nın liderliğindeki muhalefet partilerinin mecliste güven oyu almasıyla Netanyahu, başbakanlık koltuğunu Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e devretti.



İsrail Parlamentosu Knesset'te yapılan güven oyunda Meclis Başkanlığı'nı daha kaybeden Netanyahu'nun ekibi, İsrail siyasi arenasından resmen çekildi.



Meclis'te 7 milletvekili ile temsil edilen Yamina Lideri olan Bennett, iki yıl başbakanlık görevini yürütecek. Daha sonra ise son iki yıl için bu görevi Yair Lapid'e devredecek.



IRKÇI İSİM İKTİDARA GELDİ

Bu sürecin en merak edileni ise, İsrail'in yeni Başbakanı olarak başa gelen Naftali Bennett oldu. Irkçı söylemleriyle bilinen Bennett, Filistin halkına yönelik skandal açıklamalarıyla biliniyor.



YENİ BAŞBAKAN MÜSLÜMAN KATİLİ

İsrail ordusunda komando olarak görev yapmış olan Bennett, hayatı boyunca birçok cinayete imza atmış bir isim.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi işgalcilere destek veren Bennett, yaptığı ırkçı açıklamalarla da oldukça konuşuluyor.



"ARAPLARI OLDÜRMEKTE BİR PROBLEM GÖRMÜYORUM"

"Ben hayatım boyunca birçok Arap'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum." ifadeleriyle Filistin halkı için adeta soykırım çağrısında bulunan Bennett, şimdiden savaş yanlılığının sinyallerini verdi.



YENİ SAVAŞ SİNYALLERİ

Kurduğu teknoloji firmasıyla milyoner olan Bennett, siyasi kariyeri boyunca Filistinlilere karşı kullandığı saldırgan üslubuyla da manşetlerden düşmedi.

Geçtiğimiz ay Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik terör saldırılarının mimarı İsrail'in, Bennett döneminde de saldırılarını sürdürmesi bekleniyor.