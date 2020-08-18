İstanbul 2 No'lu Baro için ilk adım atıldı | Video
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Baroların yapısı ile ilgili değişikliğin ardından avukatlar İstanbul 2 No'lu Baro'nun kuruluşu için imza toplamaya başladı.