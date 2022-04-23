İstanbul Emniyeti'nden 23 Nisan klibi! Memleket ve meslek sevgisini yansıttılar

İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Medya Bürosu'nda görevli polisler; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir video klip hazırladı. Bisiklete binen bir kız çocuğunun büyüyünce Motosikletli Yunus Polisi oluşunun, onu gören ve maket bir polis aracıyla oynayan bir erkek çocuğun da yine büyüyünce polis oluşunun yansıtıldığı klipte kuşaktan kuşağa uzanan memleket ve meslek sevgisi vurgulandı.