İstanbul toplu taşıma sistemi alarm veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, seyir halinde olan bir otobüsün bozuk olan arka kapısıyla yolcu taşıdığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Özdemir paylaşımında, 'İETT toplumsal tehdit haline gelmeye başladı' dedi.