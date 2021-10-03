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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul toplu taşıma sistemi alarm veriyor 03.10.2021 | 01:32
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Başkan Erdoğan'dan İslamofobi mesajı 02.10.2021 | 20:48
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Başkan Erdoğan Varlık Fonu toplantısına katıldı 02.10.2021 | 18:10
01:04
Öğrencileri yurttan çıkarmışlardı! İBB'nin TÜRGEV kararına mahkemeden ret 02.10.2021 | 16:15
00:43
02:20
Başkan Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları toplantısına telefonla katıldı 02.10.2021 | 15:47
14:50
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Hava Durumu 02-10-2021 02.10.2021 | 08:00
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı... 01.10.2021 | 10:33
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SON DAKİKA: Eski Bakan Bülent Akarcalı vefat eden Oğuzhan Asiltürk'ü anlattı 01.10.2021 | 10:28
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Hava Durumu 01-10-2021 01.10.2021 | 08:00
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Hava Durumu 30-09-2021 30.09.2021 | 08:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de bir araya geldi 29.09.2021 | 14:02
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek 29.09.2021 | 12:10
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Hava Durumu 29-09-2021 29.09.2021 | 08:00
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Jandarmadan yorgun mermi klibi! Mutlu günler üzüntüye dönüşmesin 29.09.2021 | 00:32
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HDP’li Taşçıer’den Kılıçdaroğlu’na ittifak şartı! 28.09.2021 | 23:38
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, seyir halinde olan bir otobüsün bozuk olan arka kapısıyla yolcu taşıdığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Özdemir paylaşımında, 'İETT toplumsal tehdit haline gelmeye başladı' dedi.